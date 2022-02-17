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Скандальная россиянка Валиева упала в произвольном танце и лишилась медали Олимпиады-2022

Олимпиада
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Какая драма в Пекине!

Скандальная россиянка Валиева упала в произвольном танце и лишилась медали Олимпиады-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На Олимпийских играх в Пекине определились призеры в одиночном фигурном катании у женщин.

Лидировавшая после короткой программы россиянка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд в Лозанне допустил к выступлению, несмотря на проваленный перед Олимпиадой допинг-тест, в произвольном танце упала с четверного тулупа и допустила грубые ошибки в каскаде.

В статусе главного претендента на золото Валиева заняла лишь четвертое место, а олимпийской чемпионкой стала фигуристка ОКР Анна Щербакова. Серебро у Александры Трусовой из ОКР, а бронзу взяла японка Каори Сакамото.

Результаты финала:

Скандальная россиянка Валиева упала в произвольном танце и лишилась медали Олимпиады-2022 - изображение 1

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова в коротком танце заняла последнее место и досрочно прекратила борьбу за медаль.

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В статье: Допинг Олимпиада-2022 фигурное катание
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