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Скандальная россиянка Валиева упала в произвольном танце и лишилась медали Олимпиады-2022
Какая драма в Пекине!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпийских играх в Пекине определились призеры в одиночном фигурном катании у женщин.
Лидировавшая после короткой программы россиянка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд в Лозанне допустил к выступлению, несмотря на проваленный перед Олимпиадой допинг-тест, в произвольном танце упала с четверного тулупа и допустила грубые ошибки в каскаде.
В статусе главного претендента на золото Валиева заняла лишь четвертое место, а олимпийской чемпионкой стала фигуристка ОКР Анна Щербакова. Серебро у Александры Трусовой из ОКР, а бронзу взяла японка Каори Сакамото.
Результаты финала:
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова в коротком танце заняла последнее место и досрочно прекратила борьбу за медаль.
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