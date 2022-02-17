Как показывают Олимпийские игры? Спецвыпуск/Дневники Олимпиады-2022 - ВИДЕО

Ты не знал этого!

Вы смотрите Олимпиаду , но даже не догадываетесь, как и сколько людей работает, чтобы вы насладились спортивными состязаниями. В этом видео мы покажем закулисье телеканала UA: Перший, где идут трансляции ОИ-2022 в Пекине.