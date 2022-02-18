Украинская бобслеистка Гунько провалила допинг-тест на Олимпиаде-2022

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что бобслеистка сборной Украины Лидия Гунько 14 февраля сдала положительную допинг-пробу во время соревновательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022.

В организме Гунько обнаружили метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, которые относятся к анаболическим стероидам.

Согласно регламенту WADA, Гунько получила временное отстранение от соревнований.

На дебютной Олимпиаде в карьере Лидия Гунько заняла последнее 20-е место в монобобе.

Таким образом, Украина поднялась на первое место по количеству положительных допинг-проб во время Олимпийских игр в Пекине. Ранее допинг-контроль не смогла пройти лыжница Валентина Каминская.