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Олимпиада-2022. Швейцарец Режес выиграл золото в ски-кроссе
Дубль Швейцарии во фристайле
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский фристайлист Райан Режес стал победителем Олимпийских игр в Пекине в ски-кроссе.
В финале Режес опередил соотечественника Алекса Фиву, представителя ОКР Сергея Ридзика и шведа Эрика Моберга.
It’s a #Gold medal for Ryan Regez of Switzerland in the #FreestyleSkiing men’s ski cross!— Olympics (@Olympics) February 18, 2022
Congratulations on winning their first-ever Olympic ???? medal!#Beijing2022 pic.twitter.com/NGZoVYhKE5
Швейцария завоевала второе золото во фристайле, а в медальном зачете Олимпиады-2022 страна поднялась на шестое место (7-2-5).
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