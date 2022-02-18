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Олимпиада-2022. Швейцарец Режес выиграл золото в ски-кроссе

Олимпиада
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Дубль Швейцарии во фристайле

Олимпиада-2022. Швейцарец Режес выиграл золото в ски-кроссе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Швейцарский фристайлист Райан Режес стал победителем Олимпийских игр в Пекине в ски-кроссе.

В финале Режес опередил соотечественника Алекса Фиву, представителя ОКР Сергея Ридзика и шведа Эрика Моберга.

Швейцария завоевала второе золото во фристайле, а в медальном зачете Олимпиады-2022 страна поднялась на шестое место (7-2-5).

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл
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