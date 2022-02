Олимпиада-2022. Швейцарец Режес выиграл золото в ски-кроссе

Швейцарский фристайлист Райан Режес стал победителем Олимпийских игр в Пекине в ски-кроссе.

В финале Режес опередил соотечественника Алекса Фиву, представителя ОКР Сергея Ридзика и шведа Эрика Моберга.

It’s a #Gold medal for Ryan Regez of Switzerland in the #FreestyleSkiing men’s ski cross!



Congratulations on winning their first-ever Olympic ???? medal!#Beijing2022 pic.twitter.com/NGZoVYhKE5