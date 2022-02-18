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Олимпиада-2022. Китаянка Гу взяла золото в хафпайпе и переписала историю

Олимпиада
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Невероятное достижение

Олимпиада-2022. Китаянка Гу взяла золото в хафпайпе и переписала историю

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала победительницей Олимпийских игр в Пекине в хафпайпе.

Во второй попытке Гу набрала 95,22 балла, оставив позади двух представительниц Канады – Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер.

Гу стала первой фристайлисткой в истории, которой на Олимпиаде удалось выиграть три медали. Ранее она победила в биг-эйре и стала второй в слоупстайле.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл
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