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Олимпиада-2022. Китаянка Гу взяла золото в хафпайпе и переписала историю
Невероятное достижение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала победительницей Олимпийских игр в Пекине в хафпайпе.
Во второй попытке Гу набрала 95,22 балла, оставив позади двух представительниц Канады – Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер.
Гу стала первой фристайлисткой в истории, которой на Олимпиаде удалось выиграть три медали. Ранее она победила в биг-эйре и стала второй в слоупстайле.
Amazing ????— Olympics (@Olympics) February 18, 2022
Ailing (Eileen) Gu has done it again, as she wins #Gold in the women’s halfpipe!
She has now won three Olympic medals at Beijing2022!
Incredible ???????????? pic.twitter.com/1v37bcbNeH
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