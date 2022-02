Олимпиада-2022. Китаянка Гу взяла золото в хафпайпе и переписала историю

Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала победительницей Олимпийских игр в Пекине в хафпайпе.

Во второй попытке Гу набрала 95,22 балла, оставив позади двух представительниц Канады – Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер.

Гу стала первой фристайлисткой в истории, которой на Олимпиаде удалось выиграть три медали. Ранее она победила в биг-эйре и стала второй в слоупстайле.

Amazing ????



Ailing (Eileen) Gu has done it again, as she wins #Gold in the women’s halfpipe!



She has now won three Olympic medals at Beijing2022!



Incredible ???????????? pic.twitter.com/1v37bcbNeH