Олимпиада-2022. Китаянка Гу взяла золото в хафпайпе и переписала историю

Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала победительницей Олимпийских игр в Пекине в хафпайпе.

Во второй попытке Гу набрала 95,22 балла, оставив позади двух представительниц Канады – Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер.

Гу стала первой фристайлисткой в истории, которой на Олимпиаде удалось выиграть три медали. Ранее она победила в биг-эйре и стала второй в слоупстайле.