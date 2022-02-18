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Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах
Историческое достижение
biathlonworld.com
Золото биатлониста Йоханнеса Бё в масс-старте стало для Норвегии 15-м на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее ни одной стране не удавалось завоевать столько медаль высшей пробы на «белых» Играх.
Главными творцами исторического успеха Норвегии в столице Китая стали биатлонисты – Йоханнес Бё положил в медальную копилку четыре золотых медали, а Марте Олсбю-Ройселанд стала трехкратной чемпионкой Игр.
Также по два золота завоевали биатлонист Тарье Бё, лыжники Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг, а также представитель лыжного двоеборья Йорген Грабак.
Всего на Олимпиаде-2022 Норвегия за два дня до конца соревнований добыла 34 медали (15-8-11).
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