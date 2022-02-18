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Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах

Олимпиада
(2 голосов)

Историческое достижение

Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах

biathlonworld.com

Новина українською

Золото биатлониста Йоханнеса Бё в масс-старте стало для Норвегии 15-м на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее ни одной стране не удавалось завоевать столько медаль высшей пробы на «белых» Играх.

Главными творцами исторического успеха Норвегии в столице Китая стали биатлонисты – Йоханнес Бё положил в медальную копилку четыре золотых медали, а Марте Олсбю-Ройселанд стала трехкратной чемпионкой Игр.

Также по два золота завоевали биатлонист Тарье Бё, лыжники Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг, а также представитель лыжного двоеборья Йорген Грабак.

Всего на Олимпиаде-2022 Норвегия за два дня до конца соревнований добыла 34 медали (15-8-11).

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон лыжные гонки
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