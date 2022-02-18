Дайджест ОИ: Допинг у Украины, финальные биатлонные гонки

Как прошел последний украинский день на Олимпийских играх в Пекине? Масс-старт по биатлону среди женщин и мужчин – это завершающие соревнования Украины на ОИ-2022 – как оценить выступление украинской сборной? Как у украинских олимпийцев нашли допинг и чем это чревато? Главные новости Олимпийских игр-2022 в Пекине в нашем дайджесте!

00:00 Письмо деду Морозу

01:14 Последние соревнования по биатлону. Как оценить масс-старт?

09:52 Допинг у сборной Украины!

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