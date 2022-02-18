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Дайджест ОИ: Допинг у Украины, финальные биатлонные гонки

Олимпиада
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Последний день Украины на Олимпиаде 2022

Дайджест ОИ: Допинг у Украины, финальные биатлонные гонки

UA-Футбол
Новина українською

Как прошел последний украинский день на Олимпийских играх в Пекине? Масс-старт по биатлону среди женщин и мужчин – это завершающие соревнования Украины на ОИ-2022 – как оценить выступление украинской сборной? Как у украинских олимпийцев нашли допинг и чем это чревато? Главные новости Олимпийских игр-2022 в Пекине в нашем дайджесте!

00:00 Письмо деду Морозу
01:14 Последние соревнования по биатлону. Как оценить масс-старт?
09:52 Допинг у сборной Украины!
15:28 Подпишись, чтобы увидеть больше!

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