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Сборная Швеции по керлингу побеждает в финале Олимпиады-2022
Поздравляем с победой
Сборная Швеции по керлингу побеждает в финале Олимпиады-2022. В решающем матче за золотые награды шведы одолели Великобританию.
Десять основных эндов закончились со счетом 4:4. В экстра-энде сильнее оказались шведы, итоговый результат встречи – 5:4.
Отметим, что бронзовым призером Олимпиады-2022 стала сборная Канады, в матче за третье место обыгравшая команду США (8-5).
Напомним, что ранее голландец Кролл
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