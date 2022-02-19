Сборная Швеции по керлингу побеждает в финале Олимпиады-2022. В решающем матче за золотые награды шведы одолели Великобританию.

Десять основных эндов закончились со счетом 4:4. В экстра-энде сильнее оказались шведы, итоговый результат встречи – 5:4.

Отметим, что бронзовым призером Олимпиады-2022 стала сборная Канады, в матче за третье место обыгравшая команду США (8-5).