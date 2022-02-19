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Сборная Швеции по керлингу побеждает в финале Олимпиады-2022

Олимпиада
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Поздравляем с победой

Сборная Швеции по керлингу побеждает в финале Олимпиады-2022

UA-Футбол
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Сборная Швеции по керлингу побеждает в финале Олимпиады-2022. В решающем матче за золотые награды шведы одолели Великобританию.

Десять основных эндов закончились со счетом 4:4. В экстра-энде сильнее оказались шведы, итоговый результат встречи – 5:4.

Отметим, что бронзовым призером Олимпиады-2022 стала сборная Канады, в матче за третье место обыгравшая команду США (8-5).

Напомним, что ранее голландец Кролл выиграл золото в конькобежном спорте.

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В статье: Олимпиада-2022 керлинг
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