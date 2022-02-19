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Олимпиада 2022. Китайские фигуристы установили мировой рекорд в фигурном катании
Пара из Китая обновила рекорд по сумме баллов
Фото: Xinhua
Фигуристы из Китая Цун Хань и Вэньцзинь Суй выиграли золото за короткую и произвольную программы спортивных пар, набрав 239,88 баллов. Они также обновили мировой рекорд по сумме баллов в данной дисциплине. Предыдущий составлял 239,82 балла и был установлен в январе 2022 года на чемпионате Европы.
Второе и третье места заняли пары из ОКР: Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым (239,25), и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым (237,71).
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