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Дневники ОИ: как встретили Абраменко, договоренность с Окипнюком
Внутри комментарий медалиста
Серебро уже в Украине! Как встретили серебряного призера Олимпийских игр-2022 в Пекине Александра Абраменко и других олимпийцев. О чем договорились Окипнюк и Абраменко? Последний итоговый выпуск Дневников ОИ-2022 в Пекине. Как вам встреча медалиста и других спортсменов?
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