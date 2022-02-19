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Дневники ОИ: как встретили Абраменко, договоренность с Окипнюком

Олимпиада
(2 голосов)

Внутри комментарий медалиста

Дневники ОИ: как встретили Абраменко, договоренность с Окипнюком

UA-Футбол
Новина українською

Серебро уже в Украине! Как встретили серебряного призера Олимпийских игр-2022 в Пекине Александра Абраменко и других олимпийцев. О чем договорились Окипнюк и Абраменко? Последний итоговый выпуск Дневников ОИ-2022 в Пекине. Как вам встреча медалиста и других спортсменов?

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