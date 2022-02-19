Дневники ОИ: как встретили Абраменко, договоренность с Окипнюком

Серебро уже в Украине! Как встретили серебряного призера Олимпийских игр-2022 в Пекине Александра Абраменко и других олимпийцев. О чем договорились Окипнюк и Абраменко? Последний итоговый выпуск Дневников ОИ-2022 в Пекине. Как вам встреча медалиста и других спортсменов?