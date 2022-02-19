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Олимпиада 2022. Определился бронзовый призер турнира по хоккею

Олимпиада
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Словакия без шансов обыграла Швецию

Олимпиада 2022. Определился бронзовый призер турнира по хоккею

Фото: World Today News

UA-Футбол
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В матче за бронзовые медали турнира по хоккею среди мужчин на Олимпиаде в Пекине победила сборная Словакии. Команда обыграла сборную Швеции со счетом 4:0.

По итогам первого периода счет был 0:0. Во втором тайме словаки забросили 2 шайбы, а в третьем – еще столько же.

В плей-офф турнира сборная Словакии прошла Швейцарию и США, прежде чем проиграла Финляндии в полуфинале. Сборная Швеции же обыграла Канаду в четвертьфинале и вылетела от команды ОКР в полуфинале.

В финале сыграют сборные Финляндии и ОКР. Матч состоится 20 февраля.

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В статье: хоккей сборная Швеции по хоккею сборная Словакии по хоккею Олимпиада
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