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Сборная Финляндии по хоккею побеждает ОКР в финале Олимпиады 2022

Олимпиада
Обновлено
(21 голосов)

Поздравляем олимпийских чемпионов

Сборная Финляндии по хоккею побеждает ОКР в финале Олимпиады 2022

UA-Футбол
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Сборная Финляндии по хоккею побеждает в финале Олимпийских игр 2022. В решающем матче за золотые награды главных соревнований четырехлетия финны обыграли ОКР. Счет встречи 2-1 в пользу триумфаторов поединка.

Для финнов это первая в истории победа на Олимпиадах. До этого они дважды играли в финале, но оба раза уступали (1988, 2006).

Напомним, что бронзовые награды завоевали хоккеисты из Словакии.

Олимпийские игры. Хоккей

Финал

Финляндия – ОКР

2:1 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 Григоренко (Нестеров, Гусев), 07:17

1:1 Покка (Бёрнинен, Охтамаа), 23:28

2:1 Бернинен (Анттила, Охтамаа), 40:31

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В статье: Олимпиада-2022 сборная Финляндии по хоккею
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Комментарии (9)
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5ata4ok (Харьков)
20.02.2022 в 10:19
ожидаемо, финнов с первым золотом в хоккее!
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0
0
Махно з Конотопа (Киев)
20.02.2022 в 10:01
о, поменяли. "бронзові нагороди завоювали хокеїсти зі Словаччини".
Ответить
0
0
Махно з Конотопа (Киев)
20.02.2022 в 09:48
Нагадаємо, що бронзові нагороди завоювали хокеїсти зі Словенії. Прикольно. Даже не были на олимпиаде - и бронза
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.02.2022 в 09:50
это говорит об уровне местной "пишущей братии"
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.02.2022 в 09:27
я знаааал!!!!!
Ответить
+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.02.2022 в 09:17
Орки мельдония не дожрали?))) Это вам, підори, за 39-й год) Слава Украине! Слава Финляндии! Смерть мордорским оркам!
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+2
0
5ata4ok (Харьков)
20.02.2022 в 09:26
а причем 39 год?
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0
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.02.2022 в 09:43
Историю учи. СССР напала на Финляндию в 1939.
+1
0
5ata4ok (Харьков)
20.02.2022 в 10:13
Очень интересно, знаю я об этом , но я думаю что финны 39 год и не вспоминают... они давно это прошли и идут и развиваются дальше. ведь был и 41 год, а потом и 44 а перед ними 17 год. Зато наши за всех все помнят. Кто бы за нас так переживал...
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0
-1


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