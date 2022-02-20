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Сборная Финляндии по хоккею побеждает ОКР в финале Олимпиады 2022
Поздравляем олимпийских чемпионов
Сборная Финляндии по хоккею побеждает в финале Олимпийских игр 2022. В решающем матче за золотые награды главных соревнований четырехлетия финны обыграли ОКР. Счет встречи 2-1 в пользу триумфаторов поединка.
Для финнов это первая в истории победа на Олимпиадах. До этого они дважды играли в финале, но оба раза уступали (1988, 2006).
Напомним, что бронзовые награды завоевали хоккеисты из Словакии.
Олимпийские игры. Хоккей
Финал
Финляндия – ОКР
2:1 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 Григоренко (Нестеров, Гусев), 07:17
1:1 Покка (Бёрнинен, Охтамаа), 23:28
2:1 Бернинен (Анттила, Охтамаа), 40:31
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