Сборная Финляндии по хоккею побеждает ОКР в финале Олимпиады 2022

Очень интересно, знаю я об этом , но я думаю что финны 39 год и не вспоминают... они давно это прошли и идут и развиваются дальше. ведь был и 41 год, а потом и 44 а перед ними 17 год. Зато наши за всех все помнят. Кто бы за нас так переживал...