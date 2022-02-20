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Лыжные гонки. Украинка Анцибор – 37-я в масс старте Олимпиады, победила Йохауг
Последняя гонка Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 февраля, в последний день Олимпийских игр в Пекине прошел женский масс-старт на 30 километров свободным стилем.
Победу в заезде одержала норвежка Тереза Йохауг. Украинки Марина Анцибор и Виктория Олех заняли 37 и 58 места соответственно.
Олимпиада-2022, Пекин, Китай
Лыжи
Женщины
30 км, масс-старт, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:24.54
2. Джесси Диггинс (США) – 1.43,3
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.33,3
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37. Марина Анцибор (Украина) – 10.37,3
58. Виктория Олех (Украина) – 21.28,1
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