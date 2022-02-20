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Олимпийские игры 2022 года официально завершены, Украина завоевала одну медаль

Олимпиада
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Спасибо, Александр

Олимпийские игры 2022 года официально завершены, Украина завоевала одну медаль

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Олимпийские игры 2022, прошедшие с 4 по 20 февраля в столице Китайской народной республики, в городе Пекин официально завершены.

В 14:00 по киевскому времени нас ожидает церемония закрытия. Пройдёт она на Национальном стадионе Пекина. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале UA:Перший.

Ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2022.

Что касается результатов главных соревнований четырехлетия, то наша команда завоевала 1 награду – серебро Александра Абраменко во фристайле. Он стал первым в истории Украины двукратным призером Олимпийских игр (после победы в Пьенчане 2018 года).

В общем итоге наша команда заняла 25 место (разделив его с Испанией).

Отметим, что самыми успешными для Украины стали Олимпийские игры в Сочи-2014 (золото, бронза) и Лилихаммере-1994 (золото, бронза). Две бронзовые награды наша команда завоевала в Турине-2006.

В Нагано-1998 и Пьенчане-2018 мы остались с одной наградой (бронза, золото), а в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010 вообще не имели медалей.

Что касается триумфаторов, то ими стала команда Норвегии, которая в свой актив записала 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Медальный зачет Олимпиады-2022

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В статье: Олимпийские игры 2022
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