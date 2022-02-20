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Олимпийские игры 2022 года официально завершены, Украина завоевала одну медаль
Спасибо, Александр
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийские игры 2022, прошедшие с 4 по 20 февраля в столице Китайской народной республики, в городе Пекин официально завершены.
В 14:00 по киевскому времени нас ожидает церемония закрытия. Пройдёт она на Национальном стадионе Пекина. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале UA:Перший.
Ранее стало известно,
Что касается результатов главных соревнований четырехлетия, то наша команда завоевала 1 награду – серебро Александра Абраменко во фристайле. Он стал первым в истории Украины двукратным призером Олимпийских игр (после победы в Пьенчане 2018 года).
В общем итоге наша команда заняла 25 место (разделив его с Испанией).
Отметим, что самыми успешными для Украины стали Олимпийские игры в Сочи-2014 (золото, бронза) и Лилихаммере-1994 (золото, бронза). Две бронзовые награды наша команда завоевала в Турине-2006.
В Нагано-1998 и Пьенчане-2018 мы остались с одной наградой (бронза, золото), а в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010 вообще не имели медалей.
Что касается триумфаторов, то ими стала команда Норвегии, которая в свой актив записала 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
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