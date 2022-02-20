Йоханес Бё стал лучшим спортсменом Олимпиады-2022

Норвежский биатлонист Йоханес Бе стал лучшим спортсменом Олимпийских игр 2022, которые сегодня, 20 февраля завершились в китайском Пекине.

За 16 дней соревнований он сумел завоевать 4 золота (смешанная эстафета, спринт, эстафета, масс старт) и 1 бронзовую (индивидуальная гонка) награды.

Второе место по количеству наград у окр-ца Большунова (3 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая награды), а ТОП 3 замкнула еще одна представительница норвежского биатлона Марте Олсбю-Ройзеланд (3 золотые и 2 бронзовые награды).