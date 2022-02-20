Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханес Бё стал лучшим спортсменом Олимпиады-2022
Прекрасное выступление норвежца
instagram.com/ibu_biathlonworld
Норвежский биатлонист Йоханес Бе стал лучшим спортсменом Олимпийских игр 2022, которые сегодня, 20 февраля завершились в китайском Пекине.
За 16 дней соревнований он сумел завоевать 4 золота (смешанная эстафета, спринт, эстафета, масс старт) и 1 бронзовую (индивидуальная гонка) награды.
Второе место по количеству наград у окр-ца Большунова (3 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая награды), а ТОП 3 замкнула еще одна представительница норвежского биатлона Марте Олсбю-Ройзеланд (3 золотые и 2 бронзовые награды).
Напомним, что ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Шахтер может потерять двоих, Ворскла избавилась от Луизао. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Сборная Финляндии по хоккею побеждает ОКР в финале Олимпиады 2022
- Безголевые Динамо и Шахтер, шоу имени Кейна, конфуз ПСЖ. Главные новости за 19 февраля
- Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО