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Йоханес Бё стал лучшим спортсменом Олимпиады-2022

Олимпиада
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Прекрасное выступление норвежца

Йоханес Бё стал лучшим спортсменом Олимпиады-2022

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханес Бе стал лучшим спортсменом Олимпийских игр 2022, которые сегодня, 20 февраля завершились в китайском Пекине.

За 16 дней соревнований он сумел завоевать 4 золота (смешанная эстафета, спринт, эстафета, масс старт) и 1 бронзовую (индивидуальная гонка) награды.

Второе место по количеству наград у окр-ца Большунова (3 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая награды), а ТОП 3 замкнула еще одна представительница норвежского биатлона Марте Олсбю-Ройзеланд (3 золотые и 2 бронзовые награды).

Напомним, что ранее UA-Футбол подвел итоги ОИ-2022.

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В статье: Олимпиада-2022 Йоханнес Бе
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