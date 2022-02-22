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Испанская фигуристка провалила допинг-тест на Олимпиаде-2022
Игры закончились, но не скандалы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Международном агентстве тестирования (ITA) официально объявили, что испанская фигуристка Лаура Баркеро, которая на Олимпийских играх в Пекине выступала в дуэте с Марко Цандроном, во время соревнований сдала положительную допинг-пробу.
Сообщается, что в анализах Баркеро представители допинг-контроля обнаружили запрещенный метаболит клостебола.
Баркеро и Цандрон на Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 11-е место в парном фигурном катании.
Ранее на Олимпийских играх-2022 положительные допинг-пробы сдали иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки и два члена сборной Украины – лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.
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