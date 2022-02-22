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Испанская фигуристка провалила допинг-тест на Олимпиаде-2022

Олимпиада
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Игры закончились, но не скандалы

Испанская фигуристка провалила допинг-тест на Олимпиаде-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Международном агентстве тестирования (ITA) официально объявили, что испанская фигуристка Лаура Баркеро, которая на Олимпийских играх в Пекине выступала в дуэте с Марко Цандроном, во время соревнований сдала положительную допинг-пробу.

Сообщается, что в анализах Баркеро представители допинг-контроля обнаружили запрещенный метаболит клостебола.

Баркеро и Цандрон на Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 11-е место в парном фигурном катании.

Ранее на Олимпийских играх-2022 положительные допинг-пробы сдали иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки и два члена сборной Украины – лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.

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В статье: Допинг Олимпиада-2022 фигурное катание
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