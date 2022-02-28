Бубка даже не назвал агрессора: Мир и человечество должны победить

Президент НОК Сергей Бубка впервые вышел на связь после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее мы сообщали, что Бубка чуть ли не единственный из легенд нашего спорта, кто не подписался под письмом МОК для запрета российского, и вот опять его заявление получилось максимально обтекаемым.

"Спасибо за все ваши сообщения и проявления поддержки со всего мира. Украина благодарна за то, что МОК проявляет полную солидарность, а их оперативная группа поддерживает контакты с НОК Украины для координации гуманитарной помощи. Война должна прекратиться, мир и человечество должны победить".

Подавляющее большинство украинских спортсменов ведут себя гораздо патриотичнее - Александр Усик и Василий Ломаченко уже в отрядах территориальной обороны, а Юрий Вернидуб и подавно записался в бригаду ВСУ.