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Бубка даже не назвал агрессора: Мир и человечество должны победить

Олимпиада
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Бубка даже не назвал агрессора: Мир и человечество должны победить

Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Президент НОК Сергей Бубка впервые вышел на связь после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее мы сообщали, что Бубка чуть ли не единственный из легенд нашего спорта, кто не подписался под письмом МОК для запрета российского, и вот опять его заявление получилось максимально обтекаемым.

"Спасибо за все ваши сообщения и проявления поддержки со всего мира. Украина благодарна за то, что МОК проявляет полную солидарность, а их оперативная группа поддерживает контакты с НОК Украины для координации гуманитарной помощи. Война должна прекратиться, мир и человечество должны победить".

Подавляющее большинство украинских спортсменов ведут себя гораздо патриотичнее - Александр Усик и Василий Ломаченко уже в отрядах территориальной обороны, а Юрий Вернидуб и подавно записался в бригаду ВСУ.

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В статье: Сергей Бубка война с Россией
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Источник:
НОК Украины

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