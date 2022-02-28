Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бубка даже не назвал агрессора: Мир и человечество должны победить
Мда, без комментариев
Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен
Президент НОК Сергей Бубка впервые вышел на связь после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Ранее мы сообщали, что Бубка чуть ли не единственный из легенд нашего спорта, кто не подписался под письмом МОК для запрета российского, и вот опять его заявление получилось максимально обтекаемым.
"Спасибо за все ваши сообщения и проявления поддержки со всего мира. Украина благодарна за то, что МОК проявляет полную солидарность, а их оперативная группа поддерживает контакты с НОК Украины для координации гуманитарной помощи. Война должна прекратиться, мир и человечество должны победить".
Подавляющее большинство украинских спортсменов ведут себя гораздо патриотичнее - Александр Усик и Василий Ломаченко уже в отрядах территориальной обороны, а Юрий Вернидуб и подавно записался в бригаду ВСУ.
Популярное сейчас
- Журналист The Times: Джанни Инфантино войдет в историю как трус и пособник
- Нелюди. ВИДЕО, как россияне наносят массированный удар градом по жилому району Харькова
- В Украину едут добровольцы из Хорватии. Французский иностранный легион отпускает украинцев
- МОК рекомендовал запрещать участие в соревнованиях российским и белорусским спортсменам
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене