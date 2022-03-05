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Наша гордость: В первый день Паралимпиады 2022 украинцы завоевали 7 медалей

Олимпиада
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Победы сейчас очень нужны

Наша гордость: В первый день Паралимпиады 2022 украинцы завоевали 7 медалей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первый день Паралимпийских игр 2022 в Пекине (Китай) сборная Украины сумела добыть в борьбе 7 наград разного типа металла.

"3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награду принес Украине первый день Паралимпийских игр в Пекине. Все они были завоеваны в разных классах биатлонных спринтерских гонок", – говорится в сообщении НОК.

Золото, в частности, получили Виталий Лукьяненко, Оксана Шишкова и Григорий Вовчинский.

Серебро завоевали Александр Казик, Тарас Радь и Людмила Ляшенко. Бронза у Дмитрия Суярко.

После первого соревновательного дня наша сборная занимает первую позицию в общекомандном зачете.

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В статье: Паралимпиада-2022
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