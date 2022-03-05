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Наша гордость: В первый день Паралимпиады 2022 украинцы завоевали 7 медалей
Победы сейчас очень нужны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первый день Паралимпийских игр 2022 в Пекине (Китай) сборная Украины сумела добыть в борьбе 7 наград разного типа металла.
"3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награду принес Украине первый день Паралимпийских игр в Пекине. Все они были завоеваны в разных классах биатлонных спринтерских гонок", – говорится в сообщении НОК.
Золото, в частности, получили Виталий Лукьяненко, Оксана Шишкова и Григорий Вовчинский.
Серебро завоевали Александр Казик, Тарас Радь и Людмила Ляшенко. Бронза у Дмитрия Суярко.
????????????????⛷3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову нагороду приніс Україні перший день Паралімпійських ігор у Пекіні. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок.— НОК України (@OlympicUA) March 5, 2022
Вітаємо і пишаємося!!!????????????
Україна переможе! ????????#olympicua_peace @Paralympics @ukrparalympic pic.twitter.com/Fs4Bf282Rr
После первого соревновательного дня наша сборная занимает первую позицию в общекомандном зачете.
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