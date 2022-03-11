Украина обновила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпийских играх

Национальная команда паралимпийцев Украины обновила рекорд по количеству золотых медалей завоеванных на Паралимпийских играх. Сборная смогла этого добиться к 7 дню Паралимпиады-2022.

Перед седьмым днем ​​Игр в Пекине у сборной было 19 медалей, но команда увеличила этот показатель еще на шесть наград. Три из них стали золотыми.

Благодаря успехам Украина вернула себе вторую позицию в общем зачете.

Статистика сборной на зимних Паралимпиадах за всю историю: