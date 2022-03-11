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Украина обновила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпийских играх

Олимпиада
(1 голосов)

У сборной есть ещё два дополнительных дня

Украина обновила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпийских играх

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная команда паралимпийцев Украины обновила рекорд по количеству золотых медалей завоеванных на Паралимпийских играх. Сборная смогла этого добиться к 7 дню Паралимпиады-2022.

Перед седьмым днем ​​Игр в Пекине у сборной было 19 медалей, но команда увеличила этот показатель еще на шесть наград. Три из них стали золотыми.

Благодаря успехам Украина вернула себе вторую позицию в общем зачете.

Статистика сборной на зимних Паралимпиадах за всю историю:

  • 1998 рік: 3+2+4
  • 2002: 0+6+6
  • 2006: 7+9+9
  • 2010: 5+8+6
  • 2014: 5+9+11
  • 2018: 7+7+8
  • 2022: 9+10+6 (соревнования всё ещё идут)
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В статье: Украина Паралимпийская сборная Паралимпиада-2022
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Источник:
suspilne.media

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