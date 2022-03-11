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Украина обновила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпийских играх
У сборной есть ещё два дополнительных дня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная команда паралимпийцев Украины обновила рекорд по количеству золотых медалей завоеванных на Паралимпийских играх. Сборная смогла этого добиться к 7 дню Паралимпиады-2022.
Перед седьмым днем Игр в Пекине у сборной было 19 медалей, но команда увеличила этот показатель еще на шесть наград. Три из них стали золотыми.
Благодаря успехам Украина вернула себе вторую позицию в общем зачете.
Статистика сборной на зимних Паралимпиадах за всю историю:
- 1998 рік: 3+2+4
- 2002: 0+6+6
- 2006: 7+9+9
- 2010: 5+8+6
- 2014: 5+9+11
- 2018: 7+7+8
- 2022: 9+10+6 (соревнования всё ещё идут)
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