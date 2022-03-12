Украина берет еще три медали в предпоследний день Паралимпиады 2022

Копилка сборной Украины пополнилась еще тремя наградами по итогам предпоследнего дня Паралимпийских игр 2022.

Так, в паралыжной гонке на средней дистанции свободным стилем победу одержала Александра Кононова, а бронзовую награду – Ирина Буй. Среди мужчин в этой дисциплине отличился Дмитрий Суярко, который завоевал для команды еще одну бронзу.

Таким образом, за один день до окончания Паралимпиады наша команда идет на 2 позиции в командном зачете, имея в своем активе 10 золотых, 10 серебряных и 1 бронзовую награды.