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Украина берет еще три медали в предпоследний день Паралимпиады 2022
Наша гордость
Копилка сборной Украины пополнилась еще тремя наградами по итогам предпоследнего дня Паралимпийских игр 2022.
Так, в паралыжной гонке на средней дистанции свободным стилем победу одержала Александра Кононова, а бронзовую награду – Ирина Буй. Среди мужчин в этой дисциплине отличился Дмитрий Суярко, который завоевал для команды еще одну бронзу.
Таким образом, за один день до окончания Паралимпиады наша команда идет на 2 позиции в командном зачете, имея в своем активе 10 золотых, 10 серебряных и 1 бронзовую награды.
Напомним, что ранее Украина
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