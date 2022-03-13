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Украина завершила выступление на Паралимпиаде 2022 с рекордом в биатлоне и лучшим результатом в истории

Олимпиада
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Украина завершила выступление на Паралимпиаде 2022 с рекордом в биатлоне и лучшим результатом в истории

Associated Press

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завершила выступление на Паралимпийских играх 2022 в Пекине (Китай). Наша команда завоевала 29 наград и заняла вторую позицию в общем зачете, пропустив вперед только хозяев соревнований.

Так, украинцы завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград.

По количеству наград, Украина показала свой лучший результат в истории выступлений на Паралимпиадах. До этого лучшими были Турин 2004 (3 место, 25 медалей) и Сочи 2014 (4 место, 25 медалей).

Также наши биатлонисты стали абсолютными победителями в общем зачете – они завоевали 22 награды, 8 из которых – золотые.

Напомним, что в последний день Паралимпиады наши паралыжники завоевали золото.

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В статье: Паралимпиада-2022
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