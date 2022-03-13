Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина завершила выступление на Паралимпиаде 2022 с рекордом в биатлоне и лучшим результатом в истории
Аплодируем стоя
Associated Press
Сборная Украины завершила выступление на Паралимпийских играх 2022 в Пекине (Китай). Наша команда завоевала 29 наград и заняла вторую позицию в общем зачете, пропустив вперед только хозяев соревнований.
Так, украинцы завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград.
По количеству наград, Украина показала свой лучший результат в истории выступлений на Паралимпиадах. До этого лучшими были Турин 2004 (3 место, 25 медалей) и Сочи 2014 (4 место, 25 медалей).
Также наши биатлонисты стали абсолютными победителями в общем зачете – они завоевали 22 награды, 8 из которых – золотые.
Напомним, что в последний день Паралимпиады наши паралыжники
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ: Враг планирует привлечь к войне около 1,5 тысяч морских пехотинцев
- Клопп: Очевидно, откуда идут деньги. Кого-то волновал Абрамович в Челси? Или продажа Ньюкасла?
- Около 80 российских морпехов отказались воевать в Украине
- Украина берет золото в последний день Паралимпиады 2022
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО