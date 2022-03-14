Украинка вошла в топ-3 самых титулованных медалисток Паралимпиады

Украинская паралимпийка Оксана Шишкова стала одной из самых титулованных медалисток Паралимпиады-2022 в Пекине. Она завоевала пять медалей – 3 золотых и 2 серебряных.

Шишкова участвовала в соревнованиях по парабиатлону и лыжным гонкам. Примечательно, что на втором месте оказалась другая уроженка Украины Оксана Мастерс с 7 медалями (3 золота, 4 серебра), однако на Паралимпиаде она представляла сборную США.

Топ-3 мультимедалистов Паралимпиады таков:

1. Еспер Педерсен (Норвегия, горнолыжный спорт): 5=4+1+0

2. Оксана Мастерс (США, парабиатлон, лыжные гонки): 7=3+4+0

3. Оксана Шишкова (Украина, парабиатлон, лыжные гонки): 5=3+2+0