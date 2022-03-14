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Украинка вошла в топ-3 самых титулованных медалисток Паралимпиады
Шишкова взяла 5 медалей
Фото: hromadske
Украинская паралимпийка Оксана Шишкова стала одной из самых титулованных медалисток Паралимпиады-2022 в Пекине. Она завоевала пять медалей – 3 золотых и 2 серебряных.
Шишкова участвовала в соревнованиях по парабиатлону и лыжным гонкам. Примечательно, что на втором месте оказалась другая уроженка Украины Оксана Мастерс с 7 медалями (3 золота, 4 серебра), однако на Паралимпиаде она представляла сборную США.
Топ-3 мультимедалистов Паралимпиады таков:
1. Еспер Педерсен (Норвегия, горнолыжный спорт): 5=4+1+0
2. Оксана Мастерс (США, парабиатлон, лыжные гонки): 7=3+4+0
3. Оксана Шишкова (Украина, парабиатлон, лыжные гонки): 5=3+2+0
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