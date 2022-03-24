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Украинский пловец продает свою золотую медаль Паралимпиады-2020. Средства пойдут ЗСУ

Олимпиада
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Все работают на победу страны

Украинский пловец продает свою золотую медаль Паралимпиады-2020. Средства пойдут ЗСУ

Фото: sport.24tv.ua

Новина українською

Легендарный украинский пловец-паралимпиец Евгений Богодайко продаст свою золотую медаль за 2020 год, а вырученные средства переведет на помощь ЗСУ, сообщает Спорт 24.

Евгений Богодайко родился 27 апреля 1994 года в Полтаве. У него врожденная аномалия опорно-двигательного аппарата – нет правой руки от локтя, проблемы с левой.

У Евгения Богодайко 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали на Паралимпийских играх в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

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В статье: война с Россией Паралимпиада-2020 Евгений Богодайко
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Источник:
sport.24tv.ua

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