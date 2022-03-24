Украинский пловец продает свою золотую медаль Паралимпиады-2020. Средства пойдут ЗСУ

Легендарный украинский пловец-паралимпиец Евгений Богодайко продаст свою золотую медаль за 2020 год, а вырученные средства переведет на помощь ЗСУ, сообщает Спорт 24.

Евгений Богодайко родился 27 апреля 1994 года в Полтаве. У него врожденная аномалия опорно-двигательного аппарата – нет правой руки от локтя, проблемы с левой.

У Евгения Богодайко 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали на Паралимпийских играх в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.