Украинский бронзовый призер Олимпийских игр-2020 выставил свою медаль на аукцион

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Станислав Горуна готов продать свою главную награду. Все вырученные деньги он перечислит на помощь ВСУ.

"Здравствуйте. Мы из Украины, а в Украине – война. Нас атакует русская армия по приказу президента РФ. Здесь тысячи смертей и десятки тысяч раненых. Миллионы людей остались без дома.

Но наша армия героически сражается и отбивает родную землю у врага.

Моя олимпийская медаль – самая ценная из более чем 200 медалей, которые я получил за 19 лет карьеры. Она символизирует всю проделанную мной работу в спортзале и соревнованиях. Символизирует каждую победу, одержанную по пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ в это сложное время. Нет сейчас ничего важнее Украины", - сказал Горуна.