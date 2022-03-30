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Украинский бронзовый призер Олимпийских игр-2020 выставил свою медаль на аукцион

Олимпиада
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Горуна хочет помочь ВСУ

Украинский бронзовый призер Олимпийских игр-2020 выставил свою медаль на аукцион

Новина українською

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Станислав Горуна готов продать свою главную награду. Все вырученные деньги он перечислит на помощь ВСУ.

"Здравствуйте. Мы из Украины, а в Украине – война. Нас атакует русская армия по приказу президента РФ. Здесь тысячи смертей и десятки тысяч раненых. Миллионы людей остались без дома.

Но наша армия героически сражается и отбивает родную землю у врага.

Моя олимпийская медаль – самая ценная из более чем 200 медалей, которые я получил за 19 лет карьеры. Она символизирует всю проделанную мной работу в спортзале и соревнованиях. Символизирует каждую победу, одержанную по пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ в это сложное время. Нет сейчас ничего важнее Украины", - сказал Горуна.

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В статье: Станислав Горуна
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Источник:
Tribuna

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