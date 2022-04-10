Министр молодежи и спорта поделился планами на Олимпиаду 2024

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах национальной команды Украины на Олимпийские игры 2024. Его слова цитирует XSport:

– Мы понимаем, что подготовка, выступления пока не могут нормально проходить. Есть ли диалог с международными федерациями (на рейтинговых соревнованиях, турнирах), чтобы наши рейтинги были заморожены и чтобы мы не теряли своих позиций?

– Это очень приятно, когда весь мир сплотился и вместе все нам помогают в этих вопросах. Хочу отметить, что мы делаем все вместе с НОК, чтобы наши приоритетные виды спорта, на которые мы рассчитываем, на Олимпийских Играх в Париже.

Я уверен, что мы будем там не просто участвовать, а бороться за награды, поэтому делаем все, чтобы у наших спортсменов была возможность тренироваться. Вы понимаете, что спортивный календарь идет, он не останавливается, конечно, мы ничего не пропускаем, такое время, война у нас.

Поэтому нужно всем понимать, что сейчас в приоритете победа, а потом уже кто не принял участие - будет тренироваться в дальше, - сказал Гутцайт.