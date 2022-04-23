Бубка: Я выехал из Украины 28 февраля как беженец. Мои мать и брат – в Донецке

Президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка рассказал о своей работе с начала полномасштабной войны с Россией, а также о личных переживаниях:

"В начале, когда это произошло, я был в Киеве. Это случилось в 5 утра. Мне тяжело было поверить, что это произошло.

Сначала я связался с президентом МОК Бахом, сообщил ему об этом. Я получил его ответ в 6.30 утра. Я сразу увидев реакцию: через два часа было очень сильное заявление. Мгновенная быстрая реакция и позиция по поводу войны, о вторжении в Украину.

На следующий день президент созвал заседание Исполнительного комитета. Он сделал первый шаг, введя первые санкции уже 28 февраля. Через несколько дней он снова созвал Исполнительную ради. Международные федерации решительно поддержали решение МОК.

В это же время со мной связался президент и сказал, что нужно приехать. Он настоял, чтобы я приехал в Лозанне, чтобы встретиться и обсудить, как мы должны действовать, потому что он основал Олимпийский фонд солидарности для поддержки украинских атлетов. И он сказал, что я нужен, потому что без меня они не поймут, как им распорядиться поддержкой. Для этого создана команда в Лозанне и Украине. Некоторые члены команды НОК находятся в Германии, некоторые в Польше, как беженцы.

Я уехал из Украины 28 февраля как беженец. Я выехал на поезде из Киева во Львов. Я вам могу сказать, что на три квадратных метра вагона было 9 детей на верхней полке и 8 взрослых, багаж и так далее. У некоторых людей не было еды, я взял немного еды с собой и делился с ними: с детьми и людьми, которые были рядом. Мы ехали 12 часов. После этого мне нужно было еще ехать на машине в Ужгород, чтобы пересечь границу.

Я почувствовал себя беженцем, я был готов, знаете, сбросить все и просто оставить рюкзак с документами на пересечение границы, потому что никогда не знаешь, что может произойти через минуту.

Это очень тяжело и очень больно. Это первая моя публичная конференция. Всю свою энергию я потратил на работу, чтобы спасти жизнь и спасти украинское олимпийское движение.

Очень тяжело говорить, очень тяжело говорить. Все-таки случившееся похоже на очень плохой сон. То, что мы переживаем, не передать словами.

Особенно для меня, для моей родины это очень тяжело. Моей маме 85, она не может двигаться, она не одна – о ней заботится мой старший брат. Он тоже не может уехать, и вы должны понять – они в Донецке. Это все, что я могу сказать".