Олимпийский комитет Австралии передал Фонду солидарности МОК $100 тысяч в помощь олимпийскому движению в Украине. Об этом сообщили в НОКе.

По информации комитета, в Австралии также продолжат выдавать гуманитарные визы украинским спортсменам.

Глава НОК Украины Сергей Бубка прокомментировал помощь:

"Такая поддержка и помощь очень вдохновляют наших спортсменов и вселяют в них веру. Мы очень благодарны нашим друзьям из Австралии".