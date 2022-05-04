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Олимпийский комитет Австралии передал Фонду солидарности МОК $100 тысяч
Эту информацию подтвердил Сергей Бубка
Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен
Олимпийский комитет Австралии передал Фонду солидарности МОК $100 тысяч в помощь олимпийскому движению в Украине. Об этом сообщили в НОКе.
По информации комитета, в Австралии также продолжат выдавать гуманитарные визы украинским спортсменам.
Глава НОК Украины Сергей Бубка прокомментировал помощь:
"Такая поддержка и помощь очень вдохновляют наших спортсменов и вселяют в них веру. Мы очень благодарны нашим друзьям из Австралии".
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