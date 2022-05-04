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Олимпийский комитет Австралии передал Фонду солидарности МОК $100 тысяч

Олимпиада
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Эту информацию подтвердил Сергей Бубка

Олимпийский комитет Австралии передал Фонду солидарности МОК $100 тысяч

Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Олимпийский комитет Австралии передал Фонду солидарности МОК $100 тысяч в помощь олимпийскому движению в Украине. Об этом сообщили в НОКе.

По информации комитета, в Австралии также продолжат выдавать гуманитарные визы украинским спортсменам.

Глава НОК Украины Сергей Бубка прокомментировал помощь:

"Такая поддержка и помощь очень вдохновляют наших спортсменов и вселяют в них веру. Мы очень благодарны нашим друзьям из Австралии".

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В статье: МОК
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