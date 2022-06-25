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На зимней Олимпиаде-2026 болельщики увидят 8 новых видов спорта

Олимпиада
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На зимней Олимпиаде-2026 болельщики увидят 8 новых видов спорта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Международный олимпийский комитет принял решение включить в олимпийскую программу 2026 восемь новых видов спорта.

Так, в Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсмены помимо традиционных видов разыграют медали еще и в лыжном альпинизме (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), в соревнованиях смешанных команд по скелетону, в мужском и женском парном могуле во фристайле, прыжках на лыжах с большого трамплина и женских санях – двойках.

МОК принял решение убрать из программы смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе в горнолыжном спорте.

Напомним, что Украина не сможет принять волейбольное Евро-2023.

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В статье: Олимпиада-2026
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