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На зимней Олимпиаде-2026 болельщики увидят 8 новых видов спорта
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный олимпийский комитет принял решение включить в олимпийскую программу 2026 восемь новых видов спорта.
Так, в Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсмены помимо традиционных видов разыграют медали еще и в лыжном альпинизме (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), в соревнованиях смешанных команд по скелетону, в мужском и женском парном могуле во фристайле, прыжках на лыжах с большого трамплина и женских санях – двойках.
МОК принял решение убрать из программы смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе в горнолыжном спорте.
Напомним, что Украина
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