На зимней Олимпиаде-2026 болельщики увидят 8 новых видов спорта

Международный олимпийский комитет принял решение включить в олимпийскую программу 2026 восемь новых видов спорта.

Так, в Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсмены помимо традиционных видов разыграют медали еще и в лыжном альпинизме (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), в соревнованиях смешанных команд по скелетону, в мужском и женском парном могуле во фристайле, прыжках на лыжах с большого трамплина и женских санях – двойках.

МОК принял решение убрать из программы смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе в горнолыжном спорте.