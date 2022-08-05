Министр молодежи и спорта Украины: Позиция Украины есть, была и остается неизменной

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о позиции не подписывать документ об отстранении россии и беларуси от международных соревнований:

"Позиция Украины есть, была и остается неизменной: в спорте не должно быть россиян и белорусов вообще".

Совместное заявление министров спорта допускает участие спортсменов по россии и рб в нейтральном статусе. Украина со своей стороны выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральное. Это наше ключевое требование, которое мы не готовы и не будем уступать.

Добавлю, что подавляющее большинство положений заявления совместными усилиями уже реализовано. Почти во всех видах спорта россиян и белорусов не допускают соревнований, их исключают из международных федераций, им запрещено проводить международные турниры и т.д. Но Украина хочет большего — полного санкционного бана.

Присоединиться к совместному заявлению в нынешней редакции будет означать для нас уступить принципы и смягчить свои требования по ответственности страны-террориста и его сателлита. Украина не будет этого делать.

Позицию не поддерживать заявление в редакции, предусматривающей такую ​​«нейтральность», Минмолодежьспорта выработало совместно с Министерством иностранных дел Украины и проинформировало об этом партнеров накануне саммита министров спорта государств-партнеров, который состоялся 30 июня 2022 года. Кроме того, я лично озвучил эту позицию во время Саммита.