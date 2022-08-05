  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Министр молодежи и спорта Украины: Позиция Украины есть, была и остается неизменной
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Министр молодежи и спорта Украины: Позиция Украины есть, была и остается неизменной

Олимпиада
(1 голосов)

Ждем новый документ

Министр молодежи и спорта Украины: Позиция Украины есть, была и остается неизменной

https://www.pravda.com.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о позиции не подписывать документ об отстранении россии и беларуси от международных соревнований:

"Позиция Украины есть, была и остается неизменной: в спорте не должно быть россиян и белорусов вообще".

Совместное заявление министров спорта допускает участие спортсменов по россии и рб в нейтральном статусе. Украина со своей стороны выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральное. Это наше ключевое требование, которое мы не готовы и не будем уступать.

Добавлю, что подавляющее большинство положений заявления совместными усилиями уже реализовано. Почти во всех видах спорта россиян и белорусов не допускают соревнований, их исключают из международных федераций, им запрещено проводить международные турниры и т.д. Но Украина хочет большего — полного санкционного бана.

Присоединиться к совместному заявлению в нынешней редакции будет означать для нас уступить принципы и смягчить свои требования по ответственности страны-террориста и его сателлита. Украина не будет этого делать.

Позицию не поддерживать заявление в редакции, предусматривающей такую ​​«нейтральность», Минмолодежьспорта выработало совместно с Министерством иностранных дел Украины и проинформировало об этом партнеров накануне саммита министров спорта государств-партнеров, который состоялся 30 июня 2022 года. Кроме того, я лично озвучил эту позицию во время Саммита.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде