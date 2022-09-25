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Египет подал заявку на проведение Олимпиады-2036 в Каире
В случае успеха, это будет первые Олимпийские Игры в Африке
Фото: Jadaliyya
Министр молодежи и спорта Египта заявил, что страна подаст заявку на проведение Олимпиады-2036 в свое столице, Каире. По информации издания Reuters, президент страны Абдель Фаттах Аль-Сиви уже дал свое согласие.
В случае победы заявки Каира, это будут первые Олимпийские Игры на территории Африки, а также в арабской стране. Президент МОК Томас Бах подтвердил, что у Египта есть возможности и инфраструктура для проведения подобных мероприятий.
Следующая летняя Олимпиада состоится в 2024 году в Париже, потом в 2028 году в Лос-Анджелесе и в 2032 году в Брисбане, Австралия. Намерения подать заявку на 2036 год уже выражали Германия, Мексика, Катар, Индия, Турция и Россия.
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