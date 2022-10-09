Украина получила первую лицензию на Олимпийские игры-2024 благодаря стендовой стрелкине

Украинская стендовая стрелкиня Ирина Маловичко приняла участие в чемпионате мира по этому виду спорта в хорватском Осиеке. По итогам отбора она попала в число восьми лучших спортсменок на турнире и прошла в предфинальный раунд.

Там Ирине удалось занять пятое место. Первые четыре стрелкини автоматически получали олимпийскую лицензию. Однако, поскольку одна из четырех лучших на турнире – британка Эмбер Хилл – уже имела право участия в ОИ-2024, последнюю лицензию получила Маловичко.

Получение лицензии не гарантирует самой Ирине участия в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Она сможет вступить лишь в том случае, если попадет в состав сборной Украины.