Украина завоевала вторую лицензию на Олимпиаду-2024

Украина завоевала вторую лицензию на Олимпийские игры-2024.

Произошло это в пулевой стрельбе на чемпионате мира-2022. Чтобы получить лицензию на главные соревнования четырехлетия, нужно попасть в ТОП-4.

Нашу команду представляли Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банкин. По итогам квалификации, где все спортсмены провели шесть серий по 10 выстрелов в каждой, в восьмерку лучших и в финал попали два украинца - Коростылев и Банкин.

Павел Коростылев стал бронзовым призером мирового первенства, уступив в финале ЧМ двум представителям Китая.

Таким образом, он завоевал вторую (после Ирины Маловичко в стендовой стрельбе) лицензию на Олимпиаду-2024. Обе лицензии не являются именными, то есть вместо этих спортсменов могут поехать другие.