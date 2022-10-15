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Украина завоевала вторую лицензию на Олимпиаду-2024
Поздравляем и удачи
Суспільне
Украина завоевала вторую лицензию на Олимпийские игры-2024.
Произошло это в пулевой стрельбе на чемпионате мира-2022. Чтобы получить лицензию на главные соревнования четырехлетия, нужно попасть в ТОП-4.
Нашу команду представляли Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банкин. По итогам квалификации, где все спортсмены провели шесть серий по 10 выстрелов в каждой, в восьмерку лучших и в финал попали два украинца - Коростылев и Банкин.
Павел Коростылев стал бронзовым призером мирового первенства, уступив в финале ЧМ двум представителям Китая.
Таким образом, он завоевал вторую (после Ирины Маловичко в стендовой стрельбе) лицензию на Олимпиаду-2024. Обе лицензии не являются именными, то есть вместо этих спортсменов могут поехать другие.
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