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НОК Эстонии: Спортсменам из России и Беларуси не место на спортивной арене
Браво, братья
Национальный олимпийский комитет Эстонии высказал свою позицию относительно допуска спортсменов из россии и беларуси на международные соревнования.
"Олимпийский комитет Эстонии до сих пор придерживается той позиции, которую мы сформулировали в конце февраля.
Пока россия и ее союзник белоруссия будут продолжать убивать безобидных мирных жителей и будут разрушать спортивную инфраструктуру в Украине, спортсменам и официальным лицам этих стран на всех уровнях не место в спортивной семье" – говорится в сообщении организации.
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