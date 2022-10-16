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НОК Эстонии: Спортсменам из России и Беларуси не место на спортивной арене

Олимпиада
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Браво, братья

НОК Эстонии: Спортсменам из России и Беларуси не место на спортивной арене

UA-Футбол
Новина українською

Национальный олимпийский комитет Эстонии высказал свою позицию относительно допуска спортсменов из россии и беларуси на международные соревнования.

"Олимпийский комитет Эстонии до сих пор придерживается той позиции, которую мы сформулировали в конце февраля.

Пока россия и ее союзник белоруссия будут продолжать убивать безобидных мирных жителей и будут разрушать спортивную инфраструктуру в Украине, спортсменам и официальным лицам этих стран на всех уровнях не место в спортивной семье" – говорится в сообщении организации.

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