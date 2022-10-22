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Украинец Кулиш стал чемпионом мира по пулевой стрельбе и завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Олимпиада
(1 голосов)

Поздравляем с историческим достижением

Украинец Кулиш стал чемпионом мира по пулевой стрельбе и завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Сергей Кулиш стал чемпионом мира по пулевой стрельбе на проходящем в Каире (Египет) мундиале.

Наш спортсмен стал лучшим в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.

Для Сергея это первое золото в карьере и вторая награда – раньше он завоевал серебро в паре с Дарьей Тиховой. В активе нашей команды уже 8 наград чемпионата мира-2022.

Также Кулиш принес Украине третью лицензию на Олимпиаду-2024. Ранее это удалось сделать Павлу Коростылеву и Ирине Маловичко. Лицензии не являются именными, так что вместо этих спортсменов смогут поехать другие (при необходимости).

Чемпионат мира по стрельбе

Каир, Египет

Винтовка из трех положений

50 метров

1. Сергей Кулиш (Украина)

2. Томаш Бартник (Польша)

3. Йон-Герман Хегг (Норвегия)

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