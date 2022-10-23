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Министр молодежи и спорта: Важно хорошо выступить на Олимпиаде-2024
Нужны победы
Мінмолодіспорту
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о развитии спорта во время войны, подготовке к Олимпиаде-2024 и санкциях против россиян. Его слова цитирует официальный сайт министерства:
"Для нас очень важно, чтобы там, где нет боевых действий, спорт развивался.
Очень важно, чтобы в 2024 году на Олимпийских играх в Париже мы были представлены нашей самой мощной командой, чтобы там развевался наш украинский флаг и наши команды были конкурентоспособными.
С начала войны наши спортсмены получили более 2 тысяч медалей.
Санкции – очень эффективный метод давить на режим. Спорт для них – это пропаганда.
Мы видели выступление президента олимпийского комитета россии, сказавшего, что для них большая честь, что спортсмены будут участвовать в войне.
Для нас это недопустимо, а для них допустимо. Но мы держим дипломатический фронт" – сказал он.
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