Министр молодежи и спорта: Важно хорошо выступить на Олимпиаде-2024

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о развитии спорта во время войны, подготовке к Олимпиаде-2024 и санкциях против россиян. Его слова цитирует официальный сайт министерства:

"Для нас очень важно, чтобы там, где нет боевых действий, спорт развивался.

Очень важно, чтобы в 2024 году на Олимпийских играх в Париже мы были представлены нашей самой мощной командой, чтобы там развевался наш украинский флаг и наши команды были конкурентоспособными.

С начала войны наши спортсмены получили более 2 тысяч медалей.

Санкции – очень эффективный метод давить на режим. Спорт для них – это пропаганда.

Мы видели выступление президента олимпийского комитета россии, сказавшего, что для них большая честь, что спортсмены будут участвовать в войне.

Для нас это недопустимо, а для них допустимо. Но мы держим дипломатический фронт" – сказал он.