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Президент МОК: Возможно, россияне и белорусы могли бы выступать под нейтральным флагом

Олимпиада
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Идиот, просто идиот

Президент МОК: Возможно, россияне и белорусы могли бы выступать под нейтральным флагом

Фото: Olympics

UA-Футбол
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступает за предоставление разрешения россиянам и белорусам на участие в Олимпийских играх 2024, которые пройдут во Франции. Его слова цитирует Spiegel.

"Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии – исключать спортсменов из-за паспорта. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Миссия Международного олимпийского комитета – объединить всех спортсменов со всего мира – это особый символ Олимпиады. Возможный бойкот Украины не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать россию как государство, но хочет полностью изолировать всех россиян" – сказал он.

Напомним, ранее Гутцайт рассказал о действиях Украины на случай допущения россиян и белорусов.

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В статье: Томас Бах Олимпиада-2024
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