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Президент МОК: Возможно, россияне и белорусы могли бы выступать под нейтральным флагом
Идиот, просто идиот
Фото: Olympics
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступает за предоставление разрешения россиянам и белорусам на участие в Олимпийских играх 2024, которые пройдут во Франции. Его слова цитирует Spiegel.
"Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии – исключать спортсменов из-за паспорта. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 в Париже.
Миссия Международного олимпийского комитета – объединить всех спортсменов со всего мира – это особый символ Олимпиады. Возможный бойкот Украины не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать россию как государство, но хочет полностью изолировать всех россиян" – сказал он.
Напомним, ранее Гутцайт
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