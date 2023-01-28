  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Жан Беленюк: Мы надеемся, что россияне и белорусы не будут допущены к международному спорту
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк: Мы надеемся, что россияне и белорусы не будут допущены к международному спорту

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Надо сделать для этого все

Жан Беленюк: Мы надеемся, что россияне и белорусы не будут допущены к международному спорту

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк категорически против возвращения россиян и белорусов в международные соревнования. Его слова цитирует Суспільне:

"Я осуждаю все эти заявления Международного олимпийского комитета. Вообще не понимаю, как они могут выступать под нейтральным флагом, который у них запятнан кровью тысяч украинцев. Как другим спортсменам выступать, не только украинцам, стоять рядом с ними. Я не представляю, как им жать руки. Они стоят вокруг путина на Лужниках в день россии и рассказывают о том, насколько они сильны.

Все эти вещи не вкладываются в разум адекватного человека. Все мы надеемся, что они не будут допущены к международному спорту, но для этого нужно сделать много работы" – сказал он.

Напомним, что скоро Украина решит вопрос бойкота Олимпиады-2024.

По теме
yellow-arrow
Уже 3 февраля Украина будет решать вопрос бойкота Олимпиады 2024
yellow-arrow
Президент МОК: Возможно, россияне и белорусы могли бы выступать под нейтральным флагом
yellow-arrow
Гутцайт: Не исключаю, что Украина будет бойкотировать участие в Олимпиаде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде