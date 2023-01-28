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Жан Беленюк: Мы надеемся, что россияне и белорусы не будут допущены к международному спорту
Надо сделать для этого все
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк категорически против возвращения россиян и белорусов в международные соревнования. Его слова цитирует Суспільне:
"Я осуждаю все эти заявления Международного олимпийского комитета. Вообще не понимаю, как они могут выступать под нейтральным флагом, который у них запятнан кровью тысяч украинцев. Как другим спортсменам выступать, не только украинцам, стоять рядом с ними. Я не представляю, как им жать руки. Они стоят вокруг путина на Лужниках в день россии и рассказывают о том, насколько они сильны.
Все эти вещи не вкладываются в разум адекватного человека. Все мы надеемся, что они не будут допущены к международному спорту, но для этого нужно сделать много работы" – сказал он.
Напомним, что скоро Украина
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