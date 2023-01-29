Беленюк об отстранении россиян от Европейских игр: Спасибо полякам за всестороннюю поддержку Украины

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк прокомментировал решение о недопуске россиян и белорусов на Европейские игры 2023, которые пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. Соответствующий пост он опубликовал в Телеграмм:

"россиян и белорусов не будет на Европейских играх только потому, что они будут проходить в Польше. Страна, неоднократно демонстрировавшая солидарность и поддержку Украины.

В любом другом случае мы могли бы иметь совершенно разные результаты по этому вопросу, в случае отмены рекомендаций МОК по их устранению, которое, очевидно, сейчас активно продвигается. Поэтому благодарим поляков за всестороннюю поддержку Украины" – написал он.