  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Беленюк об отстранении россиян от Европейских игр: Спасибо полякам за всестороннюю поддержку Украины
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк об отстранении россиян от Европейских игр: Спасибо полякам за всестороннюю поддержку Украины

Олимпиада
(1 голосов)

Они самые лучшие

Беленюк об отстранении россиян от Европейских игр: Спасибо полякам за всестороннюю поддержку Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк прокомментировал решение о недопуске россиян и белорусов на Европейские игры 2023, которые пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. Соответствующий пост он опубликовал в Телеграмм:

"россиян и белорусов не будет на Европейских играх только потому, что они будут проходить в Польше. Страна, неоднократно демонстрировавшая солидарность и поддержку Украины.

В любом другом случае мы могли бы иметь совершенно разные результаты по этому вопросу, в случае отмены рекомендаций МОК по их устранению, которое, очевидно, сейчас активно продвигается. Поэтому благодарим поляков за всестороннюю поддержку Украины" – написал он.

Напомним, что скоро Украина будет решать вопрос бойкота Олимпиады-2024.

По теме
yellow-arrow
Жан Беленюк: Мы надеемся, что россияне и белорусы не будут допущены к международному спорту
yellow-arrow
Уже 3 февраля Украина будет решать вопрос бойкота Олимпиады 2024
yellow-arrow
Президент МОК: Возможно, россияне и белорусы могли бы выступать под нейтральным флагом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде