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Беленюк об отстранении россиян от Европейских игр: Спасибо полякам за всестороннюю поддержку Украины
Они самые лучшие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк прокомментировал решение о недопуске россиян и белорусов на Европейские игры 2023, которые пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. Соответствующий пост он опубликовал в Телеграмм:
"россиян и белорусов не будет на Европейских играх только потому, что они будут проходить в Польше. Страна, неоднократно демонстрировавшая солидарность и поддержку Украины.
В любом другом случае мы могли бы иметь совершенно разные результаты по этому вопросу, в случае отмены рекомендаций МОК по их устранению, которое, очевидно, сейчас активно продвигается. Поэтому благодарим поляков за всестороннюю поддержку Украины" – написал он.
Напомним, что скоро Украина
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