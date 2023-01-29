МОК готовит для россиян и белорусов специальную систему квот на Олимпиаду-2024

И.о. президента Олимпийского совета Азии Рандихр Сингх сообщил, что Международный олимпийский комитет готовит специальную систему квот для отбора россиян и белорусов на Олимпиаду 2024. Его слова цитирует indianexpress.com:

"Они не будут мешать нашей медальной системе или влиять на квоты для Азии. МОК разработает политику олимпийских квот вместе с ОСА и международными федерациями. Им будут вручаться отдельные медали.

Время получения олимпийских квот заканчивается. Поскольку отстранение продолжается, мы пригласили русских и белорусских спортсменов для участия в наших соревнованиях и Азиатских играх.

Мы разрабатываем философию, по которой они могут участвовать в соревнованиях, где мы можем установить количественные показатели. Не в единоборствах, например, не в борьбе. Если нашего бойца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы проигрываем в квалификации. Но если будет система очков, как в легкой атлетике, стрельбе… В этих видах спорта они смогут соперничать. Это все решается.

Идея состоит в том, чтобы дать возможность спортсменам поучаствовать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – не место для политики. Спорт – для спортсменов, он за любовь, дружбу и братство. Спортивные люди – одна семья. Исходя из этого, мы их поддерживаем" – сказал он.