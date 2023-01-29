Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МОК готовит для россиян и белорусов специальную систему квот на Олимпиаду-2024
Идиоты продажные
И.о. президента Олимпийского совета Азии Рандихр Сингх сообщил, что Международный олимпийский комитет готовит специальную систему квот для отбора россиян и белорусов на Олимпиаду 2024. Его слова цитирует indianexpress.com:
"Они не будут мешать нашей медальной системе или влиять на квоты для Азии. МОК разработает политику олимпийских квот вместе с ОСА и международными федерациями. Им будут вручаться отдельные медали.
Время получения олимпийских квот заканчивается. Поскольку отстранение продолжается, мы пригласили русских и белорусских спортсменов для участия в наших соревнованиях и Азиатских играх.
Мы разрабатываем философию, по которой они могут участвовать в соревнованиях, где мы можем установить количественные показатели. Не в единоборствах, например, не в борьбе. Если нашего бойца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы проигрываем в квалификации. Но если будет система очков, как в легкой атлетике, стрельбе… В этих видах спорта они смогут соперничать. Это все решается.
Идея состоит в том, чтобы дать возможность спортсменам поучаствовать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – не место для политики. Спорт – для спортсменов, он за любовь, дружбу и братство. Спортивные люди – одна семья. Исходя из этого, мы их поддерживаем" – сказал он.
Напомним, что уже 3 февраля Украина
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер - три поражения на двоих. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- ПСЖ хочет оформить переход игрока российского клуба
- В Иране неизвестные беспилотники атаковали по меньшей мере один стратегический объект
- Жан Беленюк: Мы надеемся, что россияне и белорусы не будут допущены к международному спорту
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО