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Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против допуска российских и белоруских спортсменов на международные соревнования

Олимпиада
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Страны выступили с поддержкой Украины

Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против допуска российских и белоруских спортсменов на международные соревнования

paris2024.org

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Министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши опубликовали совместное открытое письмо, в котором осуждают попытки Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть спортсменов России и Беларуси на международные соревнования.

"Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под покровом нейтралитета легализуют политические решения и широкую пропаганду этих стран, в том числе за счёт использования спорта как отвлечения внимания от войны в Украине.

Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые сняли спортсменов и представителей России и Беларуси с международных соревнований и форумов, и призываем их не менять свою позицию до тех пор, пока Россия и Беларусь не прекратят войну", — говорится в письме, опубликованном на сайте министерства образования, науки и спорта Литвы.

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В статье: МОК
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