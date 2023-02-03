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НОК поддержал возможный бойкот Олимпиады в Париже, если в нем будут участвовать россияне и белорусы

Олимпиада
(1 голосов)

Надеемся на грамотное решение от МОК

НОК поддержал возможный бойкот Олимпиады в Париже, если в нем будут участвовать россияне и белорусы

НОК

Новина українською

3 февраля состоялась ассамблея Национального олимпийского комитета на которой рассматривался вопрос бойкота Украиной парижской Олимпиады.

План действий НОК включает в себя четыре пункта:

1. НОК Украины подготовить и направить письменные обращения к субъектам олимпийского движения: национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям по олимпийским видам спорта и другим субъектам олимпийского движения - до 10 февраля.

2. Получить обратную связь от субъектов олимпийского движения - в течение 1 месяца с момента обращения.

3. НОК Украины провести анализ полученной информации по результатам консультации - в течение 1 месяца с момента получения информации.

4. По итогам проведенной работы обобщить и сформировать общую позицию и вынести ее на обсуждение внеочередной Генеральной ассамблеи - по результатам итогов в течение 2-х месяцев.

Вопрос возможности бойкота в итоге был проголосован членами НОК Украины. Его поддержали 109 членов из 112, присутствующих на заседании (трое - воздержались).

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В статье: НОК
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Источник:
BTU

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