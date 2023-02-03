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НОК поддержал возможный бойкот Олимпиады в Париже, если в нем будут участвовать россияне и белорусы
Надеемся на грамотное решение от МОК
НОК
3 февраля состоялась ассамблея Национального олимпийского комитета на которой рассматривался вопрос бойкота Украиной парижской Олимпиады.
План действий НОК включает в себя четыре пункта:
1. НОК Украины подготовить и направить письменные обращения к субъектам олимпийского движения: национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям по олимпийским видам спорта и другим субъектам олимпийского движения - до 10 февраля.
2. Получить обратную связь от субъектов олимпийского движения - в течение 1 месяца с момента обращения.
3. НОК Украины провести анализ полученной информации по результатам консультации - в течение 1 месяца с момента получения информации.
4. По итогам проведенной работы обобщить и сформировать общую позицию и вынести ее на обсуждение внеочередной Генеральной ассамблеи - по результатам итогов в течение 2-х месяцев.
Вопрос возможности бойкота в итоге был проголосован членами НОК Украины. Его поддержали 109 членов из 112, присутствующих на заседании (трое - воздержались).
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