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35 стран выступили против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
Бойкотировать соревнования не обязательно
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что 35 стран выступают за отстранение российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В этот список входят США, Германия, Франция, Великобритания и Япония. В то же время она отметила, что объединившимся странам для продвижения этого решения не потребуется бойкотировать соревнования.
"Мы движемся в направлении, в котором нам не нужен бойкот, потому что все страны единодушны", — приводит слова Шюгждинене Reuters.
Напомним, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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