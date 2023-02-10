35 стран выступили против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что 35 стран выступают за отстранение российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В этот список входят США, Германия, Франция, Великобритания и Япония. В то же время она отметила, что объединившимся странам для продвижения этого решения не потребуется бойкотировать соревнования.

"Мы движемся в направлении, в котором нам не нужен бойкот, потому что все страны единодушны", — приводит слова Шюгждинене Reuters.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.