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Гутцайт: 231 спортсмен погиб в результате вторжения России в Украину
Президент НОК рассказал, что ещё 35 находятся в плену
Фото: Вадим Гутцайт
Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью ProUA рассказал, что некоторые спортсмны до сих пор находятся в плену.
"Очень многие наши спортсмены находятся в рядах ВСУ. Более 3 тысяч наших спортсменов и тренеров – все те, кто был в спорте. Они пошли защищать нашу родину.
К сожалению, 231 спортсмен погиб, а 35 находятся в плену.
Есть наши спортсмены, возвращающиеся из плена. Мы встречаемся с ними, поддерживаем", – сказал Гутцайт.
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