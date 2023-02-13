Гутцайт: 231 спортсмен погиб в результате вторжения России в Украину

Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью ProUA рассказал, что некоторые спортсмны до сих пор находятся в плену.

"Очень многие наши спортсмены находятся в рядах ВСУ. Более 3 тысяч наших спортсменов и тренеров – все те, кто был в спорте. Они пошли защищать нашу родину.

К сожалению, 231 спортсмен погиб, а 35 находятся в плену.

Есть наши спортсмены, возвращающиеся из плена. Мы встречаемся с ними, поддерживаем", – сказал Гутцайт.