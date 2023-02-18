Кличко подверг критике президента МОК, обвинив в лоббизме российских интересов

Легенда супертяжелого веса, украинец Владимир Кличко подверг критике главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию по допуску россиян и белорусов к Олимпиаде 2024.

- Томас Бах все время говорит о нейтралитете МОК. Дело в том, что Томас Бах не нейтрален. Он представляет российсике интересы, а не олимпийские ценности. Он не может стоять под белым флагом. Спорт, бизнес и политика имеют много общего друг с другом. Особенно Олимпийские игры всегда являлись частью политики. Всегда.

- В видео вы сказали, что Томас Бах был бы соучастником, если бы российских спортсменов снова допустили к соревнованиям.

- К сожалению, он представляет не олимпийские ценности, а агрессора. Он поддерживает пропаганду, российских спортсменов, входящих в состав Минобороны РФ и принимавших участие в международных военных чемпионатах. Но они также участвовали в зимних Олимпийских играх, и теперь планируют принять участие в следующих летних Играх. Этим пользуется русская пропаганда.

Российские спортсмены наверняка сейчас убивают украинцев, но потом сменяют работу. Вы знаете поговорку: "Волк в овечьей шкуре". Мы, украинцы, знаем волка с 2014 года. Но так называемый свободный мир слишком долго колебался. С 2014 года мы спрашивали: "Каковы были последствия аннексии Крыма россией? Какие последствия сбития малайзийского самолета?

Каковы последствия поддержки военных сил на востоке Украины, так называемых повстанцев, которые были манекеном российской центральной власти? Нас не услышали, и это продолжается, потому что никаких последствий не было – сказал Владимир.