  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. В МОК отреагировали на резолюцию Европарламента против допуска россиян на ОИ-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В МОК отреагировали на резолюцию Европарламента против допуска россиян на ОИ-2024

Олимпиада
(2 голосов)

Решение ещё не принято

В МОК отреагировали на резолюцию Европарламента против допуска россиян на ОИ-2024

Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на резолюцию Европарламента, осудившего решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации под нейтральным флагом.

"Во-первых, следует уточнить, что нет решения МОК "разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года". Рассматривается основная концепция условий участия. Решение не принято.

К сожалению, Европарламент не принимает во внимание и не учитывает серьёзную озабоченность, выраженную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. Требование Европарламента о "многогранной изоляции" всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению.

Декларация Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, который неоднократно признавался институтами ЕС, в том числе в резолюции Европарламента от 23 ноября 2021 года о спортивной политике ЕС.

Кроме того, декларация находится в явном противоречии с объединяющей миротворческой миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами", — говорится в заявлении на сайте МОК.

Ранее депутаты Европарламента поддержали резолюцию, в которой говорится, что разрешение россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом "противоречит многогранной изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях".

По теме
yellow-arrow
МОК: Выполнение своей миссии по объединению мира не делает МОК соучастником России
yellow-arrow
Кличко подверг критике президента МОК, обвинив в лоббизме российских интересов
yellow-arrow
Беленюк - о драке в Турции: Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть, если МОК допустит россиян и белорусов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МОК
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде