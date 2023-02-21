В МОК отреагировали на резолюцию Европарламента против допуска россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на резолюцию Европарламента, осудившего решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации под нейтральным флагом.

"Во-первых, следует уточнить, что нет решения МОК "разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года". Рассматривается основная концепция условий участия. Решение не принято.

К сожалению, Европарламент не принимает во внимание и не учитывает серьёзную озабоченность, выраженную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. Требование Европарламента о "многогранной изоляции" всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению.

Декларация Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, который неоднократно признавался институтами ЕС, в том числе в резолюции Европарламента от 23 ноября 2021 года о спортивной политике ЕС.

Кроме того, декларация находится в явном противоречии с объединяющей миротворческой миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами", — говорится в заявлении на сайте МОК.

Ранее депутаты Европарламента поддержали резолюцию, в которой говорится, что разрешение россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом "противоречит многогранной изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях".