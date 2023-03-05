Африка поддержала возвращение россиян и белорусов в международные соревнования

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно проголосовала за возвращение спортсменов из россии и белоруси для участия в международных соревнованиях.

Это решение было принято на 59-й очередной сессии в Нуакшоте, Мавритания.

Президент ANOCA Мустафа Берраф заявил, что организация считает, что политика не может оказывать давление на спорт.

Примечание : речь идет о разрешении российским и белорусским спортсменам участвовать в условиях полного нейтралитета без признаков идентичности в Олимпийских играх 2024 года в Париже.