Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Африка поддержала возвращение россиян и белорусов в международные соревнования
Ну что сказать, если все ясно
Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно проголосовала за возвращение спортсменов из россии и белоруси для участия в международных соревнованиях.
Это решение было принято на 59-й очередной сессии в Нуакшоте, Мавритания.
Президент ANOCA Мустафа Берраф заявил, что организация считает, что политика не может оказывать давление на спорт.
Примечание: речь идет о разрешении российским и белорусским спортсменам участвовать в условиях полного нейтралитета без признаков идентичности в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Напомним, ранее украинский боксер Ломаченко
Популярное сейчас
- Ярослава Магучих – чемпионка Европы 2023, Табашник – с бронзой
- Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо
- Мбаппе стал лучшим форвардом в истории ПСЖ
- Президент Польши Дуда: Российские спортсмены несут ответственность за свою страну, за свой герб, флаг и гимн
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО