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Африка поддержала возвращение россиян и белорусов в международные соревнования

Олимпиада
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Ну что сказать, если все ясно

Африка поддержала возвращение россиян и белорусов в международные соревнования

UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно проголосовала за возвращение спортсменов из россии и белоруси для участия в международных соревнованиях.

Это решение было принято на 59-й очередной сессии в Нуакшоте, Мавритания.

Президент ANOCA Мустафа Берраф заявил, что организация считает, что политика не может оказывать давление на спорт.

Примечание: речь идет о разрешении российским и белорусским спортсменам участвовать в условиях полного нейтралитета без признаков идентичности в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Напомним, ранее украинский боксер Ломаченко сделал фото с российским фашистом.

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