На Олимпийские игры 2024 года в Париже продано более 3,2 миллиона билетов

Более 3,2 миллиона билетов продано на Олимпийские игры 2024 года в Париже после первого этапа продаж, сообщает AFP.

На стартовавшем 15 февраля первом этапе в продажу поступило 3,25 миллиона из 10,5 миллиона билетов. Две трети покупателей билетов — французы, всего же среди болельщиков, купивших билеты, есть представители 158 стран мира. Почти 13% билетов были проданы по цене 24 евро, 70% — менее 100 евро и 4,5% — дороже 200 евро.

Второй этап продаж, в котором будут задействованы 1,5 миллиона билетов, стартует 15 марта. Организаторы рассчитывают, что общий доход от продажи билетов на Игры-2024 составит около 1,4 миллиарда евро.

Летние Олимпийские игры 2024 года по плану должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.