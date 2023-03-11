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Гутцайт: Возвращение россиян в международный спорт будет нашим общим поражением
Все должны работать над недопущением этого
https://www.pravda.com.ua
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что делается сейчас и что нужно сделать, чтобы не допустить россиян к международным соревнованиям. Его слова цитирует Суспільне:
– Пидручный сказал, что возвращение россиян в международный спорт будет поражением всего мирового спорта. Не будет ли это и ваше поражение?
– Поражение мое личное? Это будет наше совместное поражение. Если у вас есть желание, чтобы я сказал, что это мое поражение...
Послушайте, я очень сильный человек, поверьте мне, я могу и извиняться публично, если я неправ, когда я прав, то могу идти один против тысяч, потому что я уверен в своей правоте.
Если нужно, чтобы это было мое поражение – я как министр, как президент НОК и уже не президент Федерации фехтования Украины, то я делаю все возможное от меня и так поступают все наши спортсмены, федерации, партнеры.
Но, к сожалению азиатский континент поддерживает возвращение россиян и белорусов, африканский континент – поддерживает.
– Ну, мы же с ними тоже общаемся?
– Ну естественно. Латиноамериканский континент тоже поддерживает.
Это очень сложный вопрос. Но если уже Исполком перенесен, то уже какой-то шаг мы сделали. Нужно дальше работать, не только давать советы, не только писать в соцсетях и ждать, что сделает Гутцайт – нужно каждому работать.
Давать советы, сидя дома с телефоном и писать: "Даю совет Гутцайту, как сделать" – это очень хорошо, но нужно каждому работать.
Я даю совет всем, кто в спорте, что делать. Сложные условия работы, но будет 3 года, как мы работаем, я уже 3 месяца в должности президента НОК и делаю все возможное, поэтому мне очень приятно, что меня избрали, доверили.
Хочу всех поблагодарить и буду работать в дальнейшем. Президентом НОК я буду работать 4 года, и я уйду с должности (министра - прим), я не буду работать на двух должностях – сказал он.
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