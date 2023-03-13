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МОК отреагировал на допуск российссиян на международные соревнования

Олимпиада
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Это решение не касается ОИ-2024

МОК отреагировал на допуск российссиян на международные соревнования

Новина українською

Международный олимпийский комитет на своём официальном сайте отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

"МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами Олимпийского движения – представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и Международными федерациями – в рамках демократического процесса принятия решений всё ещё продолжаются. В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году не является частью дискуссий, которые вместо этого сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, на которые исключительные полномочия имеют международные федерации видов спорта. Также заметим, что в отношении условий участия в международных соревнованиях FIE ссылается на соответствующие рекомендации МОК", — говорится в сообщении на сайте МОК.

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В статье: МОК
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