Волейбол. Тренер сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки по отбору на Олимпиаду

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал результаты жеребьевки отбора на Олимпиаду 2024. Его слова цитирует Суспільне:

"Группа очень сильная. Чего стоят одни Бразилия и Италия – медалисты последнего чемпионата мира. Сейчас Куба тоже прогрессирует. С Ираном мы играли и переигрывали, но это была товарищеская игра, так же было с Чехией и Катаром. С Германией давно не играли – кажется, последний раз шесть лет назад в квалификации на чемпионат мира.

Группа сильная, а слабых там нет. Если в первую очередь брать, то я лучше бы выбрал Китай, чтобы команда-хозяин была слабее Бразилии. Но это отбор на олимпиаду. Это означает, что мы должны максимально сражаться в каждой игре, побеждать и повышаться в мировом рейтинге для того, чтобы иметь еще отступный вариант.

Без вариантов. Чтобы отобраться на Олимпиаду, там без нравственно-волевых невозможно. С этим проблем не будет, потому что мы сейчас готовы очень бороться за Украину. Это сто процентов. Мы сделаем по максимуму все от нас зависящее, чтобы добиться максимального результата" – сказал он.