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Волейбол. Тренер сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки по отбору на Олимпиаду
Будем сражаться
Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал результаты жеребьевки отбора на Олимпиаду 2024. Его слова цитирует Суспільне:
"Группа очень сильная. Чего стоят одни Бразилия и Италия – медалисты последнего чемпионата мира. Сейчас Куба тоже прогрессирует. С Ираном мы играли и переигрывали, но это была товарищеская игра, так же было с Чехией и Катаром. С Германией давно не играли – кажется, последний раз шесть лет назад в квалификации на чемпионат мира.
Группа сильная, а слабых там нет. Если в первую очередь брать, то я лучше бы выбрал Китай, чтобы команда-хозяин была слабее Бразилии. Но это отбор на олимпиаду. Это означает, что мы должны максимально сражаться в каждой игре, побеждать и повышаться в мировом рейтинге для того, чтобы иметь еще отступный вариант.
Без вариантов. Чтобы отобраться на Олимпиаду, там без нравственно-волевых невозможно. С этим проблем не будет, потому что мы сейчас готовы очень бороться за Украину. Это сто процентов. Мы сделаем по максимуму все от нас зависящее, чтобы добиться максимального результата" – сказал он.
Напомним, что ранее Виталий Кличко
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